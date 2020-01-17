2020-01-17T15:21:10+03:00
Политика

Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине

Международная встреча по урегулированию ближневосточного конфликта состоится 19 января
Ольга МАТЫС
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Предполагается, что на конференции удастся примирить враждующие в Ливии силыПредполагается, что на конференции удастся примирить враждующие в Ливии силыФото: REUTERS
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Стало известно, что президент России Владимир Путин прибудет в Берлин 19 января, чтобы поучаствовать в международной конференции по Ливии. Об этом сообщили на официальном сайте президента РФ.

- Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, - рассказали в Кремле о предстоящем визите Путина в Берлин. По итогам конференции предполагается подписание итогового документа.

Ранее стало известно, что международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель посетят командующий Ливийской национальной армией фельмаршал Халиф Хафтар и глава созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия Фаиз Саррадж. Кроме того, выражал готовность поучаствовать в переговорах и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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