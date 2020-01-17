Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине
Стало известно, что президент России Владимир Путин прибудет в Берлин 19 января, чтобы поучаствовать в международной конференции по Ливии. Об этом сообщили на официальном сайте президента РФ.
- Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, - рассказали в Кремле о предстоящем визите Путина в Берлин. По итогам конференции предполагается подписание итогового документа.
Ранее стало известно, что международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель посетят командующий Ливийской национальной армией фельмаршал Халиф Хафтар и глава созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия Фаиз Саррадж. Кроме того, выражал готовность поучаствовать в переговорах и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
ИСТОЧНИК KP.RU