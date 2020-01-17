Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:21:10+03:00

Предполагается, что на конференции удастся примирить враждующие в Ливии силы Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что президент России Владимир Путин прибудет в Берлин 19 января, чтобы поучаствовать в международной конференции по Ливии. Об этом сообщили на официальном сайте президента РФ.

- Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, - рассказали в Кремле о предстоящем визите Путина в Берлин. По итогам конференции предполагается подписание итогового документа.

Ранее стало известно, что международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель посетят командующий Ливийской национальной армией фельмаршал Халиф Хафтар и глава созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия Фаиз Саррадж. Кроме того, выражал готовность поучаствовать в переговорах и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ИСТОЧНИК KP.RU