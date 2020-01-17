"Единая Россия" озвучила претензии к работе четырех министерств

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:10:03+03:00

Недовольства прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера

Изменить размер текста: A A

Руководитель партии "Единая Россия" и вице-спикер Госдударственной думы Сергей Неверов рассказал о претензиях депутатов к работе ряда министерств.

Данные недовольства прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера страны.

В частности, речь зашла о Минздраве. Во фракции партии отметили, что так называемая оптимизация здравоохранения привела к уменьшению доступности медпомощи. Особенно в сельской местности и отдаленных районах России.

- Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, - отметил Неверов.

Попало под "раздачу" и Министерство культуры. Неверов заявил, что недостаточно делается для развития Домов культуры в малых городах и сельской местности.

- Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию, - заявил политик.

Проблемы, по словам Неверова, есть и у Министерства труда и социальной защиты. Он подчеркнул, что нужно обратить внимание на повышение реальных доходов россиян.

- Заработная плата учителей остается на невысоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, - подчеркнул руководитель партии, говоря о работе Минпросвещения, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдеп отреагировал на отставку правительства России. В США надеются, что новые министры учтут их требования перемен во внешней политике

ИСТОЧНИК KP.RU