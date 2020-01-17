2020-01-17T15:43:45+03:00
Общество

В Госдуме назвали серьезной проблему продажи снюсов в России

Зафиксирован первый случай смерти от употребления данного вещества
Елена АКИМОВА
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В Госдуме озабочены ситуацией с употреблением курительных смесей в странеВ Госдуме озабочены ситуацией с употреблением курительных смесей в странеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Госдуме обеспокоены проблемой продажи снюсов в стране. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что ситуация очень серьезная и необходимо принимать меры.

- На экспертном совете в прошлом году я предлагал приостановить продажу жевательных табакосодержащих и никотиносодержащих смесей и дать поручение Роспотребнадзору и МВД прекратить их продажу, — сказал RT Огуль.

Сейчас многие ведомства и комитеты в Госдуме заняты поиском способа решения данной проблемы.

- Также внесён законопроект о запрете продажи несовершеннолетним подобных смесей, — добавил он.

Ранее в стране был зафиксирован первый случай смерти из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Пока подробности медики держат в тайне.

А в начале 2020 года в Самаре скончался 16-летний Иван Г. Не исключено, что подросток отравился вредными веществами. В ходе осмотра места происшествия из кармана его брюк изъяли контейнер с жевательным "снюсом". Также рядом была обнаружена банка из-под энергетика. Все это, как и другие возможные вещественные доказательства, отправлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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