Убийцам посла Карлова оставили меру пресечения

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:54:13+03:00

Андрей Карлов и его убийца перед нападением Фото: EAST NEWS

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Суд Анкары по делу сохранил меру пресечения для всех обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Следующее заседание назначено на 3 марта.

Напомним, 19 декабря 2016 года застрелили посла России в Турции Андрея Карлова на выставке "Россия глазами турков". Бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил послу в спину во время его выступления, выпустив целую обойму. Убийство сняли присутствующие на мероприятии журналисты, а преступника ликвидировали сотрудники полиции.

8 января 2019 года, после окончания расследования, в Анкаре начался судебный процесс. Подсудимыми по делу проходят 18 человек, а всего обвиняемых 28. Среди них был проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США. По версии обвинения, он стал организатором и идеологом преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/592397" frameborder="0"></iframe> Путин на церемонии прощения с убитым послом Андреем Карловым.Траурная церемония проходит в здании МИД РФ, а затем в Храме Христа Спасителя Патриарх проведет отпевание погибшего дипломатаДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU