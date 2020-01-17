2020-01-17T15:54:13+03:00
В мире

Убийцам посла Карлова оставили меру пресечения

Следующее заседание суда пройдёт 3 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Андрей Карлов и его убийца перед нападениемАндрей Карлов и его убийца перед нападениемФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Суд Анкары по делу сохранил меру пресечения для всех обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Следующее заседание назначено на 3 марта.

Напомним, 19 декабря 2016 года застрелили посла России в Турции Андрея Карлова на выставке "Россия глазами турков". Бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил послу в спину во время его выступления, выпустив целую обойму. Убийство сняли присутствующие на мероприятии журналисты, а преступника ликвидировали сотрудники полиции.

8 января 2019 года, после окончания расследования, в Анкаре начался судебный процесс. Подсудимыми по делу проходят 18 человек, а всего обвиняемых 28. Среди них был проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США. По версии обвинения, он стал организатором и идеологом преступления.

Путин на церемонии прощения с убитым послом Андреем Карловым.Траурная церемония проходит в здании МИД РФ, а затем в Храме Христа Спасителя Патриарх проведет отпевание погибшего дипломатаДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нападение на российского посла Андрея Карлова в Анкаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хафтар может приехать в Москву после Берлинской конференции
Эксперты назвали самые популярные пароли в Сети
Депутата Рады, который на заседании переписывался с проституткой, уволили
Кремль: Путину поступило письмо от Хафтара
Убийцам посла Карлова оставили меру пресечения
В Госдуме назвали серьезной проблему продажи снюсов в России
"Единая Россия" озвучила претензии к работе четырех министерств
Верховный лидер Ирана об убийстве Сулеймани: «США поступили как трусы»
Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине
Самолёт, севший на недостроенную полосу в Домодедово, перелетел на соседнюю полосу
Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра
Численность населения Германии достигла рекордного уровня
Террориста с лишним весом пришлось арестовывать, используя тележку и грузовик
МИД РФ назвал санкции против "Северного потока-2" жестом отчаяния
Президента "Грэмми" отстранили от должности за 10 дней до вручения премии
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей