2020-01-17T15:54:56+03:00
Политика

Кремль: Путину поступило письмо от Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией подтвердил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кремле сообщили, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии.

- Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение, - говорится в сообщении.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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