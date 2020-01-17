Кремль: Путину поступило письмо от Хафтара

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:54:56+03:00

Командующий Ливийской национальной армией подтвердил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии

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В Кремле сообщили, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии.

- Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU