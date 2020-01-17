Кремль: Путину поступило письмо от Хафтара
Командующий Ливийской национальной армией подтвердил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии
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В Кремле сообщили, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии.
- Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU