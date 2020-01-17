На троечку: россияне оценили свой общественный транспорт

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:21:11+03:00

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Проверка состояния общественного транспорта в регионах России прошла силами "Молодежки ОНФ", участники движения осмотрели транспорт в 39 регионах страны и побеседовали с пассажирами. Результаты мониторинга ставят перед властями много вопросов.

Если сами представители "Молодежки ОНФ" проверяли транспорт на изношенность и выполнение правил безопасности, то пассажиры в ходе анкетирования пожаловались на долгое ожидание наземного транспорта и по пятибалльной шкале поставили транспорту "тройку". Среднее ожидание автобуса по стране составило 15-20 минут, половина опрошенных поставила эту проблему на первое место по остроте.

- Недавно у нас было -56 C. Представляете, каково стоять в такой мороз на улице? Теплого павильона на остановке «Космобол» нет. Вечером приходится мерзнуть в ожидании автобуса №16 по 25 минут, - пожаловался во время опроса житель Якутии.

Второй вопрос, волнующий россиян по всей стране - это обновление подвижных составов. 47% опрошенных поставили проблему плохо работающих, проржавевших автобусов, троллейбусов и трамваев на второе место. 34% уверены, что надо также переводить наземный транспорт на муниципальные "рельсы" - частные компании, с которыми города заключают договоры, интересуются только прибылью и редко думают о комфорте и достаточном количестве единиц транспорта на очень популярных маршрутах.

Ранее kp.ru рассказывал о планах на обновление общественного транспорта, озвученных во время Транспортной недели в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU