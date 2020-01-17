2020-01-17T16:57:48+03:00
В мире

В немецкой лаборатории проводили жестокие эксперименты над обезьянами

Животных обкалывали токсичными препаратами и подвешивали за шею
Юлия САЛЬНИКОВА
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Животных в течение двух недель отправят из лаборатории в приюты и в частные домаЖивотных в течение двух недель отправят из лаборатории в приюты и в частные домаФото: Кадр видео
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Зоозащитники добились закрытия подпольной лаборатории, где проводили жестокие эксперименты над животными. Активисты Cruelty Free International и правозащитной группы Soko Tierschutz тайно проникли в учреждение и сняли видео.

На кадрах видно животных, прикованных к металлическим устройствам, некоторых обезьян подвешивали за шею. В таком положении они проводили целые сутки. Как сообщили Mirror зоозащитники, животные кричали без остановки и плакали, как дети. Главной причиной была боль от препаратов, которые на них испытывали. В этой лаборатории занимались токсическими тестами, другими словами проверяли, какая доза химического вещества является смертельной или опасной для здоровья. Минимальным последствием от таких экспериментов были рвота и лихорадка, но случались и внутренние кровотечения, дыхательные расстройства, недостаточность органов и смерть.

- Животные все еще виляли хвостами, когда их забирали, чтобы убить, - рассказал Фридрих Мюльн, из зоозащитной организации Soko Tierschutz.

В лаборатории помимо собак были кошки и собаки. При этом животные даже после таких пыток «отчаянно нуждались в человеческом контакте».

Зоозащитники добились проверки лаборатории фармакологии и токсикологии, после чего у организации отозвали лицензию. Всех животных в течение двух недель должны передать в приюты и частным лицам.

В немецкой лаборатории проводили жестокие эксперименты над животными .Animal Testing Laboratory Hamburg Germany : Undercover Footage of Vile Cruelty. Animal Testing Laboratory in Hamburg Germany Monkeys Strapped Into Metal Harnesses Cats & Dogs Left Bleeding & Dying NO Pain Relief Provided The Animals Are Handled With Brutality https://tinyurl.com/y24ws8p2

ИСТОЧНИК KP.RU

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