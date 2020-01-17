"Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро ради безопасности
Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла все рейсы в Тегеран на утро в целях безопасности. Об этом журналистам сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
После того, как в Иране по ошибке сбили пассажирский Boeing "Международных украинских авиалиний", министерство иностранных дел России рекомендовало "Аэрофлоту" осуществлять все полёты в Тегеран только в светлое время суток, поскольку темнота увеличивает риск ошибки.
- В светлое время суток существует больше и лучше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но, тем не менее, в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации, определения больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы, - сообщил Нерадько.
Ранее сайт kp.ru писал о рекомендации Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом для полётов гражданских воздушных судов, включая транзитные полёты.
Напомним, что 8 января 2020 года украинский самолёт, вылетевший из Тегерана в Киев, был по ошибке сбит Ираном во время авиаудара по базам США в Ираке.
Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU