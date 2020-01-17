"Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро ради безопасности

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:43:17+03:00

Темнота увеличивает риск такой же ошибки, как при крушении украинского Боинга

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Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла все рейсы в Тегеран на утро в целях безопасности. Об этом журналистам сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

После того, как в Иране по ошибке сбили пассажирский Boeing "Международных украинских авиалиний", министерство иностранных дел России рекомендовало "Аэрофлоту" осуществлять все полёты в Тегеран только в светлое время суток, поскольку темнота увеличивает риск ошибки.

- В светлое время суток существует больше и лучше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но, тем не менее, в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации, определения больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы, - сообщил Нерадько.

Ранее сайт kp.ru писал о рекомендации Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом для полётов гражданских воздушных судов, включая транзитные полёты.

Напомним, что 8 января 2020 года украинский самолёт, вылетевший из Тегерана в Киев, был по ошибке сбит Ираном во время авиаудара по базам США в Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753535" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU