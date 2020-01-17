"Этот проект очень важен": Shell заявила о поддержке "Северного потока-2" вопреки американским санкциям
При этом председатель концерна заявил, что ограничения со стороны США влияют на строительство газопровода
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Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс заявил, что компания будет в дальнейшем оказывать помощь в строительстве газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозы и санкции со стороны США.
- Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект. Санкции, которые были введены, - да, они влияют на проект, - отметил Кремерс.
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ИСТОЧНИК KP.RU