Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Штатов в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства.
- С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве, - отметил Помпео.
При этом он заявил, что Вашингтон будет оценивать развитие ситуации, пишет "РИА-Новости".
Напомним, работать над двусторонними отношениями в Москве будет новый американский посол Джон Салливан. Накануне стало известно, что он уже прибыл в российскую столицу на смену Джону Хантсману.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии. Госсекретарь возложил на страны ответственность за эскалацию насилия в арабской республике.
ИСТОЧНИК KP.RU