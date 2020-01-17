17 Янв. 2020 2020-01-17T20:54:44+03:00

Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства Фото: REUTERS

При этом госсекретарь заявил, что Вашингтон будет оценивать развитие ситуации

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Штатов в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства.

- С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве, - отметил Помпео.

При этом он заявил, что Вашингтон будет оценивать развитие ситуации, пишет "РИА-Новости".

Напомним, работать над двусторонними отношениями в Москве будет новый американский посол Джон Салливан. Накануне стало известно, что он уже прибыл в российскую столицу на смену Джону Хантсману.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии. Госсекретарь возложил на страны ответственность за эскалацию насилия в арабской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU