В Совфеде посоветовали Украине как распорядиться своими подземными хранилищами газа
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление Украины о том, что их подземные газовые хранилища (ПГХ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию.
- Конечно, по большому счёту, в странах Евросоюза хранилища могут заинтересовать кого угодно, если они будут предоставляться добросовестными арендодателями. Украина такое впечатление не производит, - уверен Цеков.
Сенатор не сомневается, что прежде чем заключать подобные соглашения, страны будут оценивать риски для себя. И основным риском может стать то, что «Украина в какой-то момент прекратит выполнять свои обязательства».
Все, что звучит из Киева по данному вопросу – попытки «рисовать радужные картинки».
- Чтобы страны ЕС заинтересовались хранилищами Киев должен вести себя цивилизованно. Если же говорить о серьёзных экономических выгодах для Украины, она должна строить нормальные отношения с Россией, а не придумывать запасной и не самый выгодный план, — прокомментировал сенатор RT.
ИСТОЧНИК KP.RU