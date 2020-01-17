2020-01-17T20:18:57+03:00
Политика

В Совфеде посоветовали Украине как распорядиться своими подземными хранилищами газа

Сенатор Сергей Цеков уверен, что страны Евросоюза вряд ли заинтересуются данными хранилищами
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Украина не исключает, что ее газовыми хранилищами могут заинтересоваться в ЕвропеУкраина не исключает, что ее газовыми хранилищами могут заинтересоваться в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление Украины о том, что их подземные газовые хранилища (ПГХ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию.

- Конечно, по большому счёту, в странах Евросоюза хранилища могут заинтересовать кого угодно, если они будут предоставляться добросовестными арендодателями. Украина такое впечатление не производит, - уверен Цеков.

Сенатор не сомневается, что прежде чем заключать подобные соглашения, страны будут оценивать риски для себя. И основным риском может стать то, что «Украина в какой-то момент прекратит выполнять свои обязательства».

Все, что звучит из Киева по данному вопросу – попытки «рисовать радужные картинки».

- Чтобы страны ЕС заинтересовались хранилищами Киев должен вести себя цивилизованно. Если же говорить о серьёзных экономических выгодах для Украины, она должна строить нормальные отношения с Россией, а не придумывать запасной и не самый выгодный план, — прокомментировал сенатор RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьер-министра страны
В Совфеде посоветовали Украине как распорядиться своими подземными хранилищами газа
Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Украинский футбольный клуб отчислил спортсмена за посещение России
"Этот проект очень важен": Shell заявила о поддержке "Северного потока-2" вопреки американским санкциям
"Трамп молчит": Брат задержанного в РФ Уилана обвинил власти США в бездействии
"Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро ради безопасности
В России впервые нанесли маркировку на побывавший в угоне автомобиль
В окружении Михаила Жванецкого опровергли «тяжелый недуг» сатирика
Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Войковская", выжил
В США смертник получил помилование за несколько часов до казни
На 10 градусов теплее нормы: Синоптики спрогнозировали волну потепления
В немецкой лаборатории проводили жестокие эксперименты над обезьянами
В церкви напомнили верующим о поступках, которые важнее купания на Крещение