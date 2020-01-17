В Совфеде посоветовали Украине как распорядиться своими подземными хранилищами газа

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:18:57+03:00

Украина не исключает, что ее газовыми хранилищами могут заинтересоваться в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление Украины о том, что их подземные газовые хранилища (ПГХ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию.

- Конечно, по большому счёту, в странах Евросоюза хранилища могут заинтересовать кого угодно, если они будут предоставляться добросовестными арендодателями. Украина такое впечатление не производит, - уверен Цеков.

Сенатор не сомневается, что прежде чем заключать подобные соглашения, страны будут оценивать риски для себя. И основным риском может стать то, что «Украина в какой-то момент прекратит выполнять свои обязательства».

Все, что звучит из Киева по данному вопросу – попытки «рисовать радужные картинки».

- Чтобы страны ЕС заинтересовались хранилищами Киев должен вести себя цивилизованно. Если же говорить о серьёзных экономических выгодах для Украины, она должна строить нормальные отношения с Россией, а не придумывать запасной и не самый выгодный план, — прокомментировал сенатор RT.

ИСТОЧНИК KP.RU