2020-01-17T20:57:23+03:00
В мире

Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьер-министра страны

Денис Малюська рассказал, что считает Алексея Гончарука лучшим премьером в истории Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьер-министра страныУкраинский министр залез под стол в знак поддержки премьер-министра страныФото: Facebook
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В Сети опубликовали фото, на котором министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал премьера страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке. На фотографии глава Минюста сидит под столом.

Малюська заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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