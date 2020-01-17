17 Янв. 2020 2020-01-17T20:57:23+03:00

Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьер-министра страны Фото: Facebook

Денис Малюська рассказал, что считает Алексея Гончарука лучшим премьером в истории Украины

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В Сети опубликовали фото, на котором министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал премьера страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке. На фотографии глава Минюста сидит под столом.

Малюська заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU