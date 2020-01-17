2020-01-17T21:12:34+03:00
Общество

Ольга Баталина: «Единая Россия» высоко оценивает взаимодействие с Минкультом РФ

Замсекретаря генсовета партии рассказала о проектах, реализованных совместно с министерством
Ксения БОГДАНОВА
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Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Ольга Баталина.Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Ольга Баталина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Единая Россия» считает работу с Министерством культуры РФ эффективным и плодотворным. Об этом в пятницу сообщила заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

- «Единая Россия» высоко оценивает взаимодействие с Министерством культуры под руководством Владимира Мединского, - отметила Баталина в беседе с агентством ТАСС.

Парламентарий рассказала о совместных проектах, которые реализует «Единая Россия» и Министерство. Они направлены, прежде всего, на сохранение и развитие учреждений культуры на всех уровнях — от небольших городов до маленьких поселков.

- Совместно нам удалось развернуть работу по поддержке культуры на самом низовом, близком к людям уровне, - отметила Ольга Баталина. - В рамках партийного проекта „Культура малой Родины“ муниципальные театры, детские театры, местные дома культуры впервые начали получать федеральную поддержку.

По ее словам, для многих учреждений культуры такая поддержка стала последним шансом не закрыться и продолжить свою деятельность.

- Отремонтированные и вновь построенные дома культуры, более 800 новых театральных постановок, обновленное оборудование, автоклубы, гастроли местных театров — все это делает наше культурное достояние доступным людям в небольших городах и селах, - подчеркнула Ольга Баталина.

Напомним, ранее в четверг депутаты Государственной думы одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, после чего президент Владимир Путин подписал указ о его назначении главой правительства. В этот же день 16 января Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни сформирует и представит новый состав кабинета министров.

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