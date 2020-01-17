Из Госдумы отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Авторами данного документа являются депутаты-единороссы Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев
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Из Государственной думы отозвали законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ. В частности, в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.
Авторами данного проекта являются депутаты-единороссы Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев
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ИСТОЧНИК KP.RU