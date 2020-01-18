2020-01-18T01:21:11+03:00
Политика

На Украине решили разработать новый законопроект о децентрализации

Зеленский отозвал ранее предложенный им проект изменений в Конституцию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий РазумковСпикер Верховной рады Украины Дмитрий РазумковФото: REUTERS
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Новый украинский законопроект о децентрализации власти будет разрабатываться с участием «различных слоев общества» и экспертов, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он рассказал, что на встрече в офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждали этот вопрос и решили писать проект закона заново. Напомним, в декабре прошлого года Зеленский предложил проект изменений в Конституцию страны, поправки предусматривали децентрализацию. Как писал сайт kp.ru, речь в документе шла об административно-территориальном устройстве Незалежной, но там не было ни слова об особом статусе Донбасса. Позже глава государства отозвал свой проект «на доработку».

«Это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу», - пояснил Разумков в эфире телеканала «Украина 24».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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