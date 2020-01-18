2020-01-18T02:41:13+03:00
Общество

Украинка продала девственность с аукциона

За ночь с 19-летней красавицей 58-летний бизнесмен из Мюнхена заплатил 1,3 миллиона евро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стартовая цена на первую ночь с украинкой начиналась от 100 тысяч евроСтартовая цена на первую ночь с украинкой начиналась от 100 тысяч евроФото: Кадр видео
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Живущая в Соединенных Штатах 19-летняя украинка по имени Катя придумала необычный способ заработать деньги на путешествия – девушка выставила свою девственность на аукцион, пишет Daily Mail.

Уточняется, что Катя – из Харькова, а торги провел один из западных сайтов эскорт услуг. Девушка в доказательство того, что она действительно никогда раньше не была ни с кем близка, предоставила организаторам справку от врача – это необходимое условие.

В своем видеообращении к потенциальным покупателям Катя пояснила, что хочет продать свою девственность, деньги собирается потратить на «путешествия и роскошную жизнь».

«Это моя жизнь, мое тело и мое решение», - отметила девушка.

Заявку она продала в декабре, причем стартовая цена за первую «брачную» ночь начиналась от 100 тысяч евро. Нашлись и соискатели. Некий «певец из Токио» (имя не называется) предложил 800 тысяч евро, ставка в один миллион евро поступила от юриста из Нью-Йорка. Победил 58-летний бизнесмен из Мюнхена, он выкупил ночь с юной харьковчанкой за 1,3 миллиона евро.

Отмечается, что покупатель «готов жениться на Кате и поддерживать ее финансово», выплачивая по 10 тысяч евро в месяц. Их встреча должна состояться в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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