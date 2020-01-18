Пушков ответил на слова Помпео о смене правительства России

18 Янв. 2020 2020-01-18T04:58:06+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил, что после смены правительства России действия Соединенных Штатов в отношении нашей страны вряд ли изменятся.

«Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении», - написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», - добавил российский сенатор.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Помпео, в частности, заявил, что «в результате некоторой перестановки в российском правительстве» действия Вашингтона по отношению к Москве не изменятся, при этом госдеп США «будет оценивать развитие ситуации».

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ИСТОЧНИК KP.RU