2020-01-18T05:58:50+03:00
Политика

За трое суток в Алеппо из-за обстрелов боевиков погибли 28 человек

Еще 56 мирных жителей получили ранения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боевики продолжают обстреливать сирийский город АлеппоБоевики продолжают обстреливать сирийский город АлеппоФото: REUTERS
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Боевики из вооруженных группировок продолжают каждый день обстреливать сирийский город Алеппо и его окрестности. За последние трое суток жертвами обстрелов стали 28 мирных жителей, 56 человек получили ранения различной степени тяжести.

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии рассказали, что обстрелы ведутся из подконтрольных боевикам районов провинции Идлиб, снаряды достают даже до центральных улиц Алеппо.

Заведующий хирургическим отделением местного госпиталя Манаф Шарбаджи сообщил, что среди погибших и раненых нет ни одного военного, а у всех пациентов больницы минно-взрывные травмы, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, боевики нарушили режим прекращения огня, и правительственная армия Сирии возобновила военную операцию в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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