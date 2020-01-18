2020-01-18T08:27:45+03:00
Общество

Психологи рассказали, каких не берут в космонавты

Половина претендентов отсеяли на этапе психологического тестирования в 2018 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Для полета в 2018 году отобрали всего восемь человек из сотниДля полета в 2018 году отобрали всего восемь человек из сотниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Психологическое тестирование на этапе отбора космонавтов не проходит половина претендентов на полет на МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центра Подготовки космонавтов (ЦПК). В 2018 году желающих отправиться в космос был 101 человек. Из них половина не прошли психологическое тестирование. 53 человека оказались непригодны к работе в космосе из-за «отсутствия устойчивой мотивации». Кандидаты показывали «неадекватный уровень личных притязаний».

У некоторых тревожность сочеталась с «психологической напряженностью». Были кандидаты, которых «не пустила» в космос их мнительность и внушаемость. В ЦПК назвали и другие выявленные у потенциальных космонавтов черты характера, которые не позволят им стать частью экипажа:

- Эгоцентрическая направленность личностных интересов; неспособность работать качественно и продуктивно в условиях дефицита времени, низкая помехоустойчивость; конфликтность; разбросанность и неустойчивость интересов.

Из половины оставшихся кандидатов в 2018 году в космонавты отобрали всего восемь.

Сайт kp.ru писал о требованиях, какие предъявляют к космонавтам: кандидатам надо пройти собеседование, комплексы на выносливость, силу, ловкость и показать работу на специальном тренажере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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