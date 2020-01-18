В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за публикацию мемуаров
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить преступникам зарабатывать на своих мемуарах. Обращение он направил в адрес Генпрокурора Юрия Чайки, как пишет RT. Ранее о желании издать книгу о своей жизни заявил доцент Соколов, который убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко. С ней у него были романтические отношения, но в ход ссоры 63-летний мужчина застрелил молодую любовницу.
- Осужденные, преступления которых вызвали широкий общественный резонанс и принесли им «популярность», не имеют права получать от этого материальную выгоду,- считает депутат.
Он предлагает конфисковать гонорары за книги и направлять деньги семьям жертв преступников. Законопроект должны рассмотреть в Госдуме уже в апреле. Он предполагает поправки в уголовные кодекс с учетом поправок Генпрокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU