В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за публикацию мемуаров

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:45:48+03:00

Поводом стало заявление доцента Соколова, убившего и расчленившего свою возлюбленную, о планах выпустить книгу

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить преступникам зарабатывать на своих мемуарах. Обращение он направил в адрес Генпрокурора Юрия Чайки, как пишет RT. Ранее о желании издать книгу о своей жизни заявил доцент Соколов, который убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко. С ней у него были романтические отношения, но в ход ссоры 63-летний мужчина застрелил молодую любовницу.

- Осужденные, преступления которых вызвали широкий общественный резонанс и принесли им «популярность», не имеют права получать от этого материальную выгоду,- считает депутат.

Он предлагает конфисковать гонорары за книги и направлять деньги семьям жертв преступников. Законопроект должны рассмотреть в Госдуме уже в апреле. Он предполагает поправки в уголовные кодекс с учетом поправок Генпрокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743085" frameborder="0"></iframe> Историк Олег Соколов в образе Наполеона: Подозреваемый в убийстве студентки - о жизни, сражениях и любви.

ИСТОЧНИК KP.RU