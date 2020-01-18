В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:44:34+03:00

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Траты российской системы здравоохранения на курильщиков выше, чем в Израиле и Канаде. В год из бюджета страны на лечение заболеваний такой группы пациентов, а также на программу, помогающую людям отказаться от этой вредной привычки, в России тратят 1,3 триллиона рублей (18,7 млрд.долларов). В стране многие до сих пор не знают, в чем опасность табака и курения электронных устройств для его доставки в организм.

Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак убивает половину тех, кто его употребляет. Ежегодно в мире гибнут от курения 8 миллионов человек, из них почти 7 миллионов бывшие и нынешние курильщики, а 1,2 миллиона – некурящие, но подвергавшиеся воздействую табачного дыма люди, в том числе дети.

- Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год, - отметила директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Наталья Комарова, ее слова приводит ТАСС.

На курильщиков в России тратят на 28,8 процентов больше, чем на некурящих. Но лечение не всегда помогает - 24 процента от числа мужских смертей происходит по причине курения. Среди женщин такой показатель 5,1 процент, из них 2,7 - погибли от пассивного курения.

ИСТОЧНИК KP.RU