Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:52:13+03:00

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В Санкт-Петербурге на 85 году жизни скончался драматург Юрий Димитрин. О его смерти сообщил композитор Александр Журбин, в соавторстве с которым Димитрин создал первую в советскую рок-оперу. Произведение получило название "Орфей и Эвридика". Она поставлена в 1975 году. Спектакль с аншлагом шел не только в стране, но и за ее пределами.

Настоящая фамилия драматурга Михельсон. Он родился в Ленинграде, где и окончил химико-технологический институт. Но судьба связала его с театром. Он интерпретировал на российской и советской сцене произведения зарубежной классики - «Мнимую садовницу» Моцарта, «Дидона и Эней» Пёрселла. Одна из последних его работ либретто оперы-мистерии "Братья Карамазовы".

- Мой нежный друг, мой друг бесценный...Как ты сказал в "Арии Харона": "Какие одержал он пораженья? Какие он победы потерпел?" Теперь Харон отвезет тебя на другой берег реки Леты... Прощай, Юра! - написал в фейсбуке Журбин.

ИСТОЧНИК KP.RU