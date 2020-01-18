2020-01-18T13:07:16+03:00
В мире

В Индии решили не завершать проект скоростной системы Hyperloop

Власти страны решили подождать, когда еще где-нибудь в мире опробуют новую систему
Юлия САЛЬНИКОВА
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Компания Илона Маска занималась созданием проектаКомпания Илона Маска занималась созданием проектаФото: REUTERS
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В Индии после заявлений о запуске первой в мире системы Hyperloop, которая должна была соединить Мумбаи с городом Пуна, внезапно объявили о приостановке проекта.

Идея принадлежит Илону Маску, который назвал вакуумный поезд "пятым видом транспорта". Капсулы с пассажирами должны двигаться внутри больших "труб" со скоростью 1220 километро вв час. Такой проект хотели реализовать от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско.

В Индии тоже широко рекламировали Hyperloop.

-Проект Hyperloop не реализован нигде в мире. Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате, - передает слова заместителя главного министра Махараштры Аджита Павара газета The Indian Express.

Проект, как заявляли власти штата, стол бы властям 10 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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