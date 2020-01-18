В Индии решили не завершать проект скоростной системы Hyperloop
В Индии после заявлений о запуске первой в мире системы Hyperloop, которая должна была соединить Мумбаи с городом Пуна, внезапно объявили о приостановке проекта.
Идея принадлежит Илону Маску, который назвал вакуумный поезд "пятым видом транспорта". Капсулы с пассажирами должны двигаться внутри больших "труб" со скоростью 1220 километро вв час. Такой проект хотели реализовать от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско.
В Индии тоже широко рекламировали Hyperloop.
-Проект Hyperloop не реализован нигде в мире. Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате, - передает слова заместителя главного министра Махараштры Аджита Павара газета The Indian Express.
Проект, как заявляли власти штата, стол бы властям 10 миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU