Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:06:42+03:00

Президент весь день проведет в Санкт-Петербурге и встретится с ветеранами Фото: Кадр видео

18 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти ходят памятные мероприятия в честь бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда

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В 77-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда президент Владимир Путин возложил цветы к к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области. 18 января в Санкт-Петербурге и области проходят памятные мероприятия. События 1943 года стали частью семейной истории президента - здесь в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец, Владимир Спиридонович Путин.

Этот день, как сообщали в Кремле, глава государства проведет с жителями Санкт-Петербурга. После посещения монумента "Рубежный камень", президент отправится к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, а также осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну".

Запланирована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

В 2020 году в мире отмечают юбилей Победы над фашистской Германией. На торжества в Москву приедут лидеры стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Индии Моди. Приглашение на празднование 75-летия Победы получили также президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755416" frameborder="0"></iframe> Путин у Рубежного камня на Невском пятачке.

ИСТОЧНИК KP.RU