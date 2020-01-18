Захарова заявила, что конституция США идет вразрез с реальностью
По словам дипломата, существует множество ярких примеров, подтверждающих данное утверждение
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конституция США очень часто не совпадает с американской реальностью.
Дипломат подчеркнула, что существует множество доказательств, которые подтверждают данное мнение.
Так, заявила Захарова, Вашингтон часто нарушает соглашение между ООН и правительством своей страны относительно нахождения центральных учреждений Объединенных Наций.
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ИСТОЧНИК KP.RU