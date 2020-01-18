В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:42:43+03:00

Малышка получила сильные гематомы после того, как ее нога попала в сливную трубу

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В полиции сообщили, что в аквапарке Москвы четырехлетняя малышка получила сильные гематомы после того, как ее нога попала в сливную трубу.

В момент происшествия девочка купалась в бассейне вместе с родителями. Малышку удалось быстро достать из воды, после чего родные отвезли дочь в ближайшую больницу.

О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU