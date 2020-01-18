В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу
Малышка получила сильные гематомы после того, как ее нога попала в сливную трубу
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В полиции сообщили, что в аквапарке Москвы четырехлетняя малышка получила сильные гематомы после того, как ее нога попала в сливную трубу.
В момент происшествия девочка купалась в бассейне вместе с родителями. Малышку удалось быстро достать из воды, после чего родные отвезли дочь в ближайшую больницу.
О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU