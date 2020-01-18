2020-01-18T18:19:12+03:00
В мире

Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing

Об этом сообщила организация гражданской авиации Ирана
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского BoeingТегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского BoeingФото: REUTERS
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Организация гражданской авиации Ирана официально заявила, что Тегеран передаст Киеву "черные ящики" со сбитого украинского Boeing. Ранее об этом сообщал ряд иностранных СМИ.

Решение о передаче "ящиков" было сделано после нескольких встреч, проведенных представителями Ирана с украинской стороной, пишет агентство Tasnim.

Соответствующее заявление было сделано главой отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасаном Резайефаром.

Напомним, 8 января 2020 года система ПВО Ирана сбила украинский Boeing 747 со 176 людьми на борту. Офицеры противовоздушной обороны на военной базе Корпуса стражей исламской революции признали, что приняли гражданский самолет за вражеский летательный аппарат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Черные ящики" украинского Боинга отправят не во Францию, а на Украину. Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло информацию о транспортировке самописцев во Францию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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