На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:05:46+03:00

При этом из-за "Турецкого потока" Незалежная потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год

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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что подписание с РФ нового контракта на транзит газа позволило Незалежной снизить тарифы для потребителей.

При этом Макогон добавил, что из-за "Турецкого потока" Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год. По его словам. больше всего в этой ситуации пострадала Молдавия. Страна лишилась практически всей транзитной выручки.

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ИСТОЧНИК KP.RU