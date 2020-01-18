2020-01-18T18:05:46+03:00
В мире

На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией

При этом из-за "Турецкого потока" Незалежная потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что подписание с РФ нового контракта на транзит газа позволило Незалежной снизить тарифы для потребителей.

При этом Макогон добавил, что из-за "Турецкого потока" Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год. По его словам. больше всего в этой ситуации пострадала Молдавия. Страна лишилась практически всей транзитной выручки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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