2020-01-18T18:30:52+03:00
В мире

Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века

В Варшаве заявили, что "в результате деятельности СССР пострадала польская культура"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел Польши заявило права на ряд предметов искусства, которые хранятся в России.

Польские дипломаты рассказали, что подразделения НКВД реквизировали произведения искусства и многие из них по сей день находятся в России.

- В результате деятельности СССР пострадала польская культура, - подчеркнули в польском ведомстве.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю
Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией
Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing
Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу
Платная парковка появится на 80 улицах в Москве
В ФАС рассказали о способах борьбы с рекламой по телефону
Захарова заявила, что конституция США идет вразрез с реальностью
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области
В МИД России призвали ООН и ОБСЕ проверить новый закон об образовании Украины
Кандидат в президенты США Майк Блуберг опозорился в метро
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Центральной части России
В Индии решили не завершать проект скоростной системы Hyperloop
В Москве у безработного украли 100 тысяч долларов из ячейки банка
Глава МВФ предсказала миру «Великую депрессию»
Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин
В Японии прервали вылет пассажирского самолета из-за трещины в лобовом стекле
Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины
В аэропорту Таиланда усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию
В Кремле изучают проект амнистии к 75-летию Победы
В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Ученые назвали причину гибели динозавров
В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за публикацию мемуаров