Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:30:52+03:00

В Варшаве заявили, что "в результате деятельности СССР пострадала польская культура"

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Министерство иностранных дел Польши заявило права на ряд предметов искусства, которые хранятся в России.

Польские дипломаты рассказали, что подразделения НКВД реквизировали произведения искусства и многие из них по сей день находятся в России.

- В результате деятельности СССР пострадала польская культура, - подчеркнули в польском ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU