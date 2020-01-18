Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
В Варшаве заявили, что "в результате деятельности СССР пострадала польская культура"
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Министерство иностранных дел Польши заявило права на ряд предметов искусства, которые хранятся в России.
Польские дипломаты рассказали, что подразделения НКВД реквизировали произведения искусства и многие из них по сей день находятся в России.
- В результате деятельности СССР пострадала польская культура, - подчеркнули в польском ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU