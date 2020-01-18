В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

18 Янв. 2020 2020-01-18T21:06:06+03:00

По словам сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северо-востоку от города Джаяпура

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Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея.

Сейсмологи уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северо-востоку от города Джаяпура. Землетрясение было зафиксировано в 16.38 по времени UTC (19.38 мск).

По словам экспертов, очаг залегал на глубине 33 километра.

По последним данным, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки наблюдались недалеко от столицы. Отмечалось, что эпицентр подземных толчков залегал в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, недалеко от столицы страны Тираны. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

ИСТОЧНИК KP.RU