В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея.
Сейсмологи уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северо-востоку от города Джаяпура. Землетрясение было зафиксировано в 16.38 по времени UTC (19.38 мск).
По словам экспертов, очаг залегал на глубине 33 километра.
По последним данным, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки наблюдались недалеко от столицы. Отмечалось, что эпицентр подземных толчков залегал в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, недалеко от столицы страны Тираны. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
ИСТОЧНИК KP.RU