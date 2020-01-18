В Минобороны РФ сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию
В Министерстве обороны РФ сообщили о том, что десятки боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф.
В пятницу, 17 января, в провинции Идлиб боевики вклинились в оборону правительственных войск на направлениях Хан-Шейхун — Мукка, Эт-Тах — Маар-Хататт, Тертиях — Хербет-Бабулин и Джарджаназ — Телль-Меннис.
В Минобороны подчеркнули, что за обострение обстановки ответственна террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам».
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU