2020-01-18T21:38:03+03:00
Политика

В Минобороны РФ сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию

В ведомстве подчеркнули, что за обострение обстановки ответственна террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве обороны РФ сообщили о том, что десятки боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф.

В пятницу, 17 января, в провинции Идлиб боевики вклинились в оборону правительственных войск на направлениях Хан-Шейхун — Мукка, Эт-Тах — Маар-Хататт, Тертиях — Хербет-Бабулин и Джарджаназ — Телль-Меннис.

В Минобороны подчеркнули, что за обострение обстановки ответственна террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам».

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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