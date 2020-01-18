2020-01-18T23:34:27+03:00
Общество

Таксисты рассказали, жители каких районов Москвы гуляют допоздна по пятницам

Первое место по любви к ночным тусовкам заняли обитатели Красносельского района
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ночью такси чаще всего именно в пятницуНочью такси чаще всего именно в пятницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пятница – это пожалуй, единственный день недели, когда вечером действительно можно расслабиться по-настоящему, ведь впереди еще целых два выходных дня. Москвичи, как и жители всех остальных городов мира, вызывают такси ночью чаще всего именно по пятницам. В сервисе такси «Везет» рассказали, какие столичные районы «самые гулящие».

«Мы решили посмотреть, жители каких районов Москвы любят погулять в ночь с пятницы на субботу. Для анализа мы взяли три пятницы в декабре и первую рабочую пятницу в январе, чтобы исключить новогодний ажиотаж», - пояснили в пресс-службе «Везет».

Причем, как уточнили в сервисе, клиенты уезжали, в основном, из Тверского и Басманного районов с 23.00 до 0.00, потом обычно наступает затишье, а в три часа ночи идет вторая волна: в это время сотрудники «Везет» зафиксировали такой же поток пассажиров, как и в девять вечера.

По мнению работников такси, первенство Красносельского района обусловлено, скорее всего, не любовью к ночным тусовкам, а тем, что там находится площадь трех вокзалов, откуда как раз примерно до полуночи идут электрички в пригороды Москвы: Мытищи, Королев, Крюково, Малаховку, Быково. А вот в три часа ночи возвращаются домой уже москвичи.

Топ-10 районов Москвы, жители которых больше других любят ночные тусовки по пятницам

Красносельский

Ясенево

Чертаново Центральное

Орехово-Борисово Северное

г. Железнодорожный

Братеево

Пресненский

Химки

Отрадное

Нагорный

ИСТОЧНИК KP.RU

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