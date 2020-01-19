2020-01-19T01:10:45+03:00
Спорт

«Машина, которая штампует голы»: Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ

Российский форвард «Вашинтона» догнал легендарного канадца Лемье по числу заброшенных шайб в матчах лиги [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заброшенная в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» стала для Александра Овечкина уже 690-й в карьере в регулярных чемпионатахЗаброшенная в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» стала для Александра Овечкина уже 690-й в карьере в регулярных чемпионатахФото: REUTERS
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Российский форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою юбилейную, 690-ю, шайбу и вошел в десятку самых результативных игроков в истории лиги.

Таким образом, по числу заброшенных шайб в НХЛ 34-летний россиянин догнал легендарного канадца Марио Лемье – нападающего «Питтсбурга». Первенство по числу голов в матчах лиги пока удерживает канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

В субботу «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:4, причем три из шести шайб забросил в ворота соперников именно Овечкин. Он опять принес победу своей американской команде.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сказал, что не удивлен очередному достижению Александра, и выразил уверенность: россиянин побьет еще не один рекорд.

«Потому что это мастер от бога – машина, которая штампует голы. Это мастер, который будет еще подниматься по этой лестнице рекордов», - приводит его слова ТАСС.

Все голы Александра Овечкина сезон 2018 - 2019 НХЛ.Все заброшенные шайбы Александра Овечкина (51) за "Вашингтон Кэпиталз" в регулярном чемпионате Национальной Хоккейной Лиги, сезон 2018 - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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