Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина с бирманского языка на английский
Компания Facebook извинилась перед китайским лидером Си Цзиньпином за то, что его имя в социальной сети с бирманского языка на английский переводилось не просто некорректно, а оскорбительно.
Досадную ошибку в переводе пользователи обнаружили на второй день визита председателя КНР в Мьянму. В заявлении на официальной странице государственного советника Мьянмы Аунг Сан Су Чжи в Facebook имя Си Цзиньпина в тексте перевода на Mr. Shithole («вонючая дыра» или «гадюшник). Потом в одной из местных газет появился заголовок «Ужин в честь президента Вонючая дыра», передает агентство Reuters.
«Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», - цитирует агентство заявление Facebook.
Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с госсоветником Мьянмы Аунг Сан Су ЧжиФото: REUTERS
В пресс-службе соцсети сообщили, что ошибку уже устранили, проблему с переводом имени китайского лидера с бирманского языка на английский в Facebook решили, теперь ищут, кто в ней виноват.
«Мы работаем над установлением причины, чтобы гарантировать, что это больше не повторится», - подчеркнули в американской компании.
Reuters отмечает, что в Google-переводчике имя Си Цзиньпина с бирманского на английский переводилось нормально – Xi Jinping.
ИСТОЧНИК KP.RU