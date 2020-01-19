2020-01-19T01:56:29+03:00
Политика

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина с бирманского языка на английский

Соцсеть извинилась перед китайским лидером за некорректный перевод, ошибку уже устранили [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Слева направо: председатель КНР Китая Си Цзиньпин, президент Мьянмы Вин Минт и государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су ЧжиСлева направо: председатель КНР Китая Си Цзиньпин, президент Мьянмы Вин Минт и государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су ЧжиФото: REUTERS
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Компания Facebook извинилась перед китайским лидером Си Цзиньпином за то, что его имя в социальной сети с бирманского языка на английский переводилось не просто некорректно, а оскорбительно.

Досадную ошибку в переводе пользователи обнаружили на второй день визита председателя КНР в Мьянму. В заявлении на официальной странице государственного советника Мьянмы Аунг Сан Су Чжи в Facebook имя Си Цзиньпина в тексте перевода на Mr. Shithole («вонючая дыра» или «гадюшник). Потом в одной из местных газет появился заголовок «Ужин в честь президента Вонючая дыра», передает агентство Reuters.

«Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», - цитирует агентство заявление Facebook.

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с госсоветником Мьянмы Аунг Сан Су Чжи Фото: REUTERS

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с госсоветником Мьянмы Аунг Сан Су ЧжиФото: REUTERS

В пресс-службе соцсети сообщили, что ошибку уже устранили, проблему с переводом имени китайского лидера с бирманского языка на английский в Facebook решили, теперь ищут, кто в ней виноват.

«Мы работаем над установлением причины, чтобы гарантировать, что это больше не повторится», - подчеркнули в американской компании.

Reuters отмечает, что в Google-переводчике имя Си Цзиньпина с бирманского на английский переводилось нормально – Xi Jinping.

ИСТОЧНИК KP.RU

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