2020-01-19T03:34:09+03:00
Происшествия

В Свердловской области тушат пожар в доме престарелых, эвакуированы 22 человека

В МЧС рассказали, что загорелся матрас в одной из комнат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сообщение о возгорании поступило в 22.18Сообщение о возгорании поступило в 22.18Фото: из архива ГУ МЧС России.
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Поздним вечером в субботу, 18 января, в поселке Сылва Шалинского района Свердловской области вспыхнул пожар в местном доме престарелых. Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, ЧП случилось в комплексном центре социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на улице Ленина, 14 поступило в 22.18 по местному времени (20.18 мск). На первом этаже строения находится фельдшерско-акушерский пункт, он уже не работал, а на втором располагается центр соцобслуживания, где и живут пенсионеры. В одной из комнат загорелся матрас. Пожарные быстро его потушили, огонь не успел перекинуться на мебель.

Из-за произошедшего из здания пришлось эвакуировать 22 человека, 20 из них – обитатели поселкового дома престарелых, в том числе четверых лежачих больных. Всех разместили в местной школе, никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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