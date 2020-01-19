В Свердловской области тушат пожар в доме престарелых, эвакуированы 22 человека

19 Янв. 2020 2020-01-19T03:34:09+03:00

В МЧС рассказали, что загорелся матрас в одной из комнат

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в субботу, 18 января, в поселке Сылва Шалинского района Свердловской области вспыхнул пожар в местном доме престарелых. Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, ЧП случилось в комплексном центре социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на улице Ленина, 14 поступило в 22.18 по местному времени (20.18 мск). На первом этаже строения находится фельдшерско-акушерский пункт, он уже не работал, а на втором располагается центр соцобслуживания, где и живут пенсионеры. В одной из комнат загорелся матрас. Пожарные быстро его потушили, огонь не успел перекинуться на мебель.

Из-за произошедшего из здания пришлось эвакуировать 22 человека, 20 из них – обитатели поселкового дома престарелых, в том числе четверых лежачих больных. Всех разместили в местной школе, никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU