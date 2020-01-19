2020-01-19T05:29:55+03:00
В мире

В столкновениях с полицией в центре Бейрута пострадали 220 демонстрантов

Более 80 из них доставили в больницы, остальным помощь была оказана на месте [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Зачинщики беспорядков задержаныЗачинщики беспорядков задержаныФото: REUTERS
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Этой ночью у ливанских медиков было особенно много работы: в столкновениях протестующих с силовиками пострадали около 220 демонстрантов, более 80 из них доставили в городские больницы, остальным помощь была оказана на месте, передает новостной портал An-Nashra со ссылкой на представителя Ливанского общества Красного Креста. Ранее сообщалось о 165 пострадавших.

Отмечается, что среди сотрудников правоохранительных органов тоже очень много раненых, сколько – не уточняется. Местные СМИ пишут о десятках силовиков, пострадавших в стычках с митингующими.

18 января у здания парламента в центре Бейрута проходила массовая акция протеста под лозунгом «суббота гнева» Фото: REUTERS

18 января у здания парламента в центре Бейрута проходила массовая акция протеста под лозунгом «суббота гнева»Фото: REUTERS

Зачинщики беспорядков задержаны. По данным министерства внутренних дел страны, ими оказались радикально настроенные молодые люди, приехавшие в столицу с севера Ливана.

В рядах силовиков также десятки раненых Фото: REUTERS

В рядах силовиков также десятки раненыхФото: REUTERS

Сейчас ситуация в центре Бейрута полностью под контролем, за порядком следят армейские патрули и силы безопасности.

Протестующие забрасывали полицейских камнями и петардами Фото: REUTERS

Протестующие забрасывали полицейских камнями и петардамиФото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, 18 января на площади у здания парламента в проходила массовая акция протеста под лозунгом «суббота гнева», в ливанскую столицу съехались демонстранты из разных городов. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями и петардами, те пустили в ход спецтехнику и слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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