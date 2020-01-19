В столкновениях с полицией в центре Бейрута пострадали 220 демонстрантов
Этой ночью у ливанских медиков было особенно много работы: в столкновениях протестующих с силовиками пострадали около 220 демонстрантов, более 80 из них доставили в городские больницы, остальным помощь была оказана на месте, передает новостной портал An-Nashra со ссылкой на представителя Ливанского общества Красного Креста. Ранее сообщалось о 165 пострадавших.
Отмечается, что среди сотрудников правоохранительных органов тоже очень много раненых, сколько – не уточняется. Местные СМИ пишут о десятках силовиков, пострадавших в стычках с митингующими.
18 января у здания парламента в центре Бейрута проходила массовая акция протеста под лозунгом «суббота гнева»Фото: REUTERS
Зачинщики беспорядков задержаны. По данным министерства внутренних дел страны, ими оказались радикально настроенные молодые люди, приехавшие в столицу с севера Ливана.
В рядах силовиков также десятки раненыхФото: REUTERS
Сейчас ситуация в центре Бейрута полностью под контролем, за порядком следят армейские патрули и силы безопасности.
Протестующие забрасывали полицейских камнями и петардамиФото: REUTERS
Как писал сайт kp.ru, 18 января на площади у здания парламента в проходила массовая акция протеста под лозунгом «суббота гнева», в ливанскую столицу съехались демонстранты из разных городов. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями и петардами, те пустили в ход спецтехнику и слезоточивый газ.
ИСТОЧНИК KP.RU