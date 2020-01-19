2020-01-19T05:54:45+03:00
Политика

Мадуро заявил, что хочет напрямую поговорить с Трампом

Президент Венесуэлы также сообщил о готовности к диалогу с Гуаидо готов к прямому диалогу с США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете Washington Post заявил, что готов к прямому диалогу с Соединенными Штатами, но предпочел бы поговорить напрямую с президентом США Дональдом Трампом.

«Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений», - отметил Мадуро.

По мнению главы Боливарианской республики, «у Трампа были отвратительные советники по Венесуэле», они исказили ситуацию в глазах хозяина Белого дома и «привели его к неправильному видению». Мадуро перечислил имена тех, кого он винит в неправильных советах Трампу: отправленный в отставку бывший советник президента США по безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Кроме того, он заявил, что готов разговаривать и с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя «временным президентом» страны. Однако подчеркнул, что не готов добровольно уступить ему свой пост.

«Гуаидо несет ответственность за потерю Национальной ассамблеи. Он и его ошибки. Не вините меня сейчас. Теперь он должен отвечать перед США», - добавил Мадуро.

Washington Post отмечает, что это первое с февраля прошлого года интервью Николаса Мадуро американскому изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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