2020-01-19T09:23:30+03:00
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москве ждать снега

В Гидрометцентре сообщили, что непогода придет в столицу на три дня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Синоптик рассказал, когда в Москве ждать снегаСиноптик рассказал, когда в Москве ждать снегаФото: Евгения ГУСЕВА
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Со среды, 22 января, в течение трех дней в Москве ожидается снег с вероятными метелями из-за усиления ветры. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег», - передает ТАСС заявление синоптика.

Как сообщает Вильфанд, снег продержится до выходных, потому что в четверг, 23 января, ночные температуры будут от минус 1 до минус 6, а дневная температура от 0 до минус 2. Похожая температура ожидается и в пятницу.

Вильфанд отметил, что уже к выходным вновь потеплеет. «Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», - заключил эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной части России. По их прогнозам, в период с 24 по 26 января температура может опуститься до минус 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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