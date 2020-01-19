2020-01-19T09:48:53+03:00
Политика

Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме российского военного летчика

Снимок был сделан четыре с лишним года назад на авиасалоне МАКС-2015
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме российского военного летчикаДиректора украинского авиазавода уволили за фото в форме российского военного летчикаФото: соцсети
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В среду, 15 января, из-за фото в форме российского военного летчика был уволен директора предприятия «410-й завод гражданской авиации» концерна «Укроборонпрома» Алексей Попов.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, нового директора отстранили от должности через шесть дней после назначения.

«Эта фотография обернулась грандиозным скандалом, в результате которого спустя 6 дней после назначения был уволен с должности директора 410-го авиазавода "Укроборонпрома" Алексей Попов», - написал журналист своем Facebook, прикрепив к посту соответствующее фото.

По данным Бутусова, Попов сфотографировался в российской форме на авиасалоне МАКС-2015 и именно из-за этого снимка не прошел «спецпроверку» СБУ.

Напомним, накануне украинский футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским. Такое решение было принято из-за поездки спортсмена в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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