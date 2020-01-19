2020-01-19T12:09:20+03:00
Общество

УАЗ рассказал о проекте для Минобороны

Наиболее прогрессивные наработки нашли применение в новых моделях внедорожников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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УАЗ рассказал о проекте «Вагон» для Минобороны. Фото: УАЗУАЗ рассказал о проекте «Вагон» для Минобороны. Фото: УАЗ
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Представители Ульяновского автомобильного завода поведали о проекте «Вагон» - автомобиля с кузовом вагонного типа, который был разработан по требованию Главного автотранспортного управления (ГЛАВТУ) Минобороны и Минавтопрома.

Как сообщили на автомобильном заводе ведущим конструктором был Александр Щербаков. Проект запустили в 1989 году и первыми опытными образцами стали бескапотники третьего поколения - УАЗ-3972.

В 1990 году были построены один «гражданский» микроавтобус на безредукторных мостах и три военные санитарные фургоны на мостах с редукторами внешнего зацепления. Однако, в серию модель не пошла. Позже наиболее прогрессивные наработки нашли применение в новых моделях внедорожников.

Напомним, в феврале прошлого года УАЗ «Хантер» превратился из внедорожника в грузовик. Такое решение завода было связано с желанием завода продолжить производство машины без подушек безопасности для водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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