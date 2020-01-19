Россияне заняли третье место среди самых активных покупателей жилья в Турции

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:15:31+03:00

Самой популярной среди иностранцев стала недвижимость в Стамбуле и Анталье

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Россияне заняли третье место в списке самых активных покупателей жилья в Турции В 2019 году. Такие данные приводит Турецкий статистический институт.

Первое место по традиции возглавили граждане Ирака, которые заключили 7596 сделок по недвижимости. За ними следует жители Ирана с 5423 заключенными сделками.

Как сообщает ведомство, российские граждане в 2019 году провели почти 2893 сделки, что на 28% больше чем в 2018 году. Таким образом они сумели опередить жителей Саудовской Аравии, которые переместились на четвёртое с 2,2 тысячи приобретений.

Самой популярной среди иностранцев стала недвижимость в Стамбуле и Анталье, где заключили более 20 тысяч сделок и почти девять тысяч, соответственно.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал зачем российский шоу-бизнес скупает недвижимость в Турции. Так российские звезды приобретали апартаменты в элитном комплексе в Аланье за 200 тысяч евро, отмечая, что его можно сравнивать с аналогичной недвижимостью в Испании, Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU