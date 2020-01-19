Россияне заняли третье место среди самых активных покупателей жилья в Турции
Россияне заняли третье место в списке самых активных покупателей жилья в Турции В 2019 году. Такие данные приводит Турецкий статистический институт.
Первое место по традиции возглавили граждане Ирака, которые заключили 7596 сделок по недвижимости. За ними следует жители Ирана с 5423 заключенными сделками.
Как сообщает ведомство, российские граждане в 2019 году провели почти 2893 сделки, что на 28% больше чем в 2018 году. Таким образом они сумели опередить жителей Саудовской Аравии, которые переместились на четвёртое с 2,2 тысячи приобретений.
Самой популярной среди иностранцев стала недвижимость в Стамбуле и Анталье, где заключили более 20 тысяч сделок и почти девять тысяч, соответственно.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал зачем российский шоу-бизнес скупает недвижимость в Турции. Так российские звезды приобретали апартаменты в элитном комплексе в Аланье за 200 тысяч евро, отмечая, что его можно сравнивать с аналогичной недвижимостью в Испании, Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU