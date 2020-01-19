Иностранцы рекордно вложились в госдолг России
Центральный банк России зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в государственный долг страны.
В 2019 году нерезиденты вложили в общей сложности 22,3 миллиарда долларов через инвестиции в облигации федерального займа и суверенные евробонды. Такие цифры появились в документах ЦБ по платежному балансу впервые за всю историю наблюдений.
Напомним, что в прошлом году Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета о санкциях против госдолга России. Это значит, что американцам будет нельзя вкладывать деньги в суверенный госдолг нашей страны.
Сейчас Москва занимает деньги у Запада посредством облигаций федерального займа и облигаций в валюте. Именно такие ценные бумаги могут попасть под ограничения.
Сайт kp.ru писал, что сама Россия, тем временем, сокращает вложения в госдолг США.
ИСТОЧНИК KP.RU