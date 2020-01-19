2020-01-19T17:22:09+03:00
Экономика

Иностранцы рекордно вложились в госдолг России

В 2019 году от нерезидентов "прибыло" 22,2 миллиарда долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зафиксирован рекордный приток иностранного капитала в государственный долг РоссииЗафиксирован рекордный приток иностранного капитала в государственный долг РоссииФото: Анастасия Осипова
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Центральный банк России зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в государственный долг страны.

В 2019 году нерезиденты вложили в общей сложности 22,3 миллиарда долларов через инвестиции в облигации федерального займа и суверенные евробонды. Такие цифры появились в документах ЦБ по платежному балансу впервые за всю историю наблюдений.

Напомним, что в прошлом году Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета о санкциях против госдолга России. Это значит, что американцам будет нельзя вкладывать деньги в суверенный госдолг нашей страны.

Сейчас Москва занимает деньги у Запада посредством облигаций федерального займа и облигаций в валюте. Именно такие ценные бумаги могут попасть под ограничения.

Сайт kp.ru писал, что сама Россия, тем временем, сокращает вложения в госдолг США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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