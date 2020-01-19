2020-01-19T18:43:12+03:00
Политика

В Киеве радикалы напали на антифашистов: задержаны 11 человек

Ежегодная акция была приурочена к годовщине убийства россиян Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве радикалы напали на участников ежегодной акции антифашистов, приуроченной к годовщине гибели россиян - журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Сайт kp.ru писал, что молодых людей застрелил киллер в самом центре Москвы 19 января 2009 года.

В памятном мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Они выступали за борьбу с ультраправыми движениями на Украине и кричали "Прочь фашизм!". Уже по окончанию акции, когда толпа направлялась к фуникулеру, радикалы начали забрасывать их яйцами и петардами.

Участников националистический движений не смутили даже присутствовавшие на площади правоохранители. В результате полиция задержала 11 человек.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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