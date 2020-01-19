2020-01-19T20:42:04+03:00
Политика

Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетной задачей

Планы должны быть реализованы вне зависимости от объема требуемых ресурсов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон СилуановИсполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Внедрение мер по поддержке семей с детьми является приоритетным направлением работы властей вне зависимости от того, сколько на это потребуется ресурсов. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов. комментируя послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Сайт kp.ru писал, что во время выступления 15 января глава государства озвучил целый ряд важных инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации. Так, например, было решено выдавать маткапитал за рождение первого ребенка, продлить этот проект до конца 2026 года и выплачивать ежемесячные пособия на детей до семи лет.

"Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", - сказал Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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