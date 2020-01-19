2020-01-19T23:59:47+03:00
Политика

Меркель рассказала об итогах берлинской конференции по вопросам Ливии

Главы десятка стран договорились не поставлять оружие в североафриканское государство
Мария ИГНАТЬЕВА
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Меркель рассказала об итогах берлинской конференции по вопросам ЛивииМеркель рассказала об итогах берлинской конференции по вопросам ЛивииФото: REUTERS
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что участники конференции по Ливии договорились об оружейном эмбарго для сторон конфликта в североафриканском государстве. Также главы десятка стран согласовали усиленный мониторинг выполнения этого решения.

- Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам. Это касается военной помощи, помощи в виде оружия. Таким образом, будет соблюдаться оружейное эмбарго и перемирие. Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше, - сказала Меркель.

Канцлер Германии также подчеркнула, что у конфликта может быть только один путь решения - политический. По ее словам, переговоры были "серьезные и интенсивные".

Напомним, международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. Как писал сайт kp.ru, во время церемонии фотографирования организаторы немного «потеряли» президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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