2020-01-20T01:01:26+03:00
Политика

Джонсон заявил, что России не стоит ждать нормализации отношений с Великобританией

По словам британского премьера, причиной служит якобы "дестабилизирующая деятельность" Москвы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Джонсон заявил, что России не стоит ждать нормализации отношений с ВеликобританиейДжонсон заявил, что России не стоит ждать нормализации отношений с ВеликобританиейФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами пока ждать не стоит. По его словам, это не возможно до тех пор, пока РФ не перестанет угрожать королевству и его союзникам своей "дестабилизирующей деятельностью".

- Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность, - сообщили в канцелярии Бориса Джонсона.

Глава британского правительства также заявил, что позиция страны относительно инцидента в Солсбери остается неизменной.

- Это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Борис Джонсон сказал, что подобная атака не должна повториться, - цитирует преьмер-министра его пресс-служба.

Примечательно, что это была первая встреча Путина и Джонсона после назначения последнего на пост главы британского правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был загадочно отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией. Лондон незамедлительно возложил вину на Москву, использовав это как предлог для усиления санкций. В свою очередь, Москва указывает на многочисленные нестыковки в проводимом англичанами расследовании. В частности, речь идет об уничтожении улик и отказе от сотрудничества с российской стороной, несмотря на то, что в результате инцидента пострадали граждане РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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