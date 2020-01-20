На Гавайских островах двое полицейских погибли в перестрелке

20 Янв. 2020 2020-01-20T02:07:59+03:00

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В США на Гавайских островах произошла перестрелка, в которой погибли по меньшей мере двое полицейских. По данным телеканала Hawaii News Now, в городе Гонолулу мужчина открыл огонь после того, как его выселили из дома.

Источники местного СМИ сообщают, что сначала подозреваемый ударил ножом хозяина дома, где проживал до этого. Стрелять он начал уже по полицейским, которые приехали на вызов. Стражей правопорядка, получивших ранения, госпитализировали в больницу. Медики оценили их состояние как крайне тяжелое, спасти жизнь офицерам не удалось.

Известно, что подозреваемый после того, как открыл огонь по полицейским, поджог свой бывший дом. Огонь перекинулся на стоящие рядом здания, а также на несколько машин. Пожарные тушат постройки и автомобили.

В настоящее время информации о ликвидации стрелка не поступало. Полиция работает на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU