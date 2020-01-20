2020-01-20T02:07:59+03:00
Происшествия

На Гавайских островах двое полицейских погибли в перестрелке

По предварительным данным, стрельбу устроил мужчину, которого накануне выселили из дома
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Гавайских островах двое полицейских погибли в перестрелкеНа Гавайских островах двое полицейских погибли в перестрелкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США на Гавайских островах произошла перестрелка, в которой погибли по меньшей мере двое полицейских. По данным телеканала Hawaii News Now, в городе Гонолулу мужчина открыл огонь после того, как его выселили из дома.

Источники местного СМИ сообщают, что сначала подозреваемый ударил ножом хозяина дома, где проживал до этого. Стрелять он начал уже по полицейским, которые приехали на вызов. Стражей правопорядка, получивших ранения, госпитализировали в больницу. Медики оценили их состояние как крайне тяжелое, спасти жизнь офицерам не удалось.

Известно, что подозреваемый после того, как открыл огонь по полицейским, поджог свой бывший дом. Огонь перекинулся на стоящие рядом здания, а также на несколько машин. Пожарные тушат постройки и автомобили.

В настоящее время информации о ликвидации стрелка не поступало. Полиция работает на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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