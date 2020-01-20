Принц Гарри заявил, что его печалят последствия "выхода" из королевской семьи

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:40:44+03:00

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Британский принц Гарри впервые прокомментировал совместное с супругой Меган Маркл решение стать независимыми от королевской семьи. Он заявил, что его испытывает глубокую печаль из-за последствий, к которым оно привело.

В эфире телеканала Sky News показали благотворительное мероприятие в Лондоне, где принимал участие принц Гарри. Именно там он и сделал это заявление, уточнив, что он и Меган надеялись на продолжение службы королеве, Содружеству наций, военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. Однако это оказалось невозможным.

- Мы делаем все, что можем, чтобы высоко нести знамя и с гордостью исполнять наши обязанности перед этой страной. Как только мы с Меган поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом, - сказал принц Гарри.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, в Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои королевские титулы Его и Ее Высочеств. 8 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили в Instagram о своем намерении отказаться от обязанностей и полномочий членов королевской семьи Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU