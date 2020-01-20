2020-01-20T06:34:50+03:00
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату коммунальных платежей через приложение, терминал или кассу

Соответствующий законопроект внесут в парламент до начала весны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Банкам запретят брать комиссию за оплату коммунальных платежей через приложение, терминал или кассуБанкам запретят брать комиссию за оплату коммунальных платежей через приложение, терминал или кассуФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что банкам запретят брать комиссию за оплату коммунальных платежей. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны.

Как пишут "Известия", ссылаясь на слова Неверова, депутаты, которые работают над документов, уже получили одобрение от Центробанка. Также их готовы поддержать "Справедливая Россия и ЛДПР. С ответом не торопятся КПРФ, они хотят сначала ознакомиться с документом.

- Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций. Это главный момент, - сказал Неверов.

По его словам, с технической стороны изменения довольно простые, но при этом очень важные для россиян. В настоящее время комиссия для граждан составляет от 0,5% до 2%. При этом, каким образом совершается платеж неважно, будь то наличная оплата через кассу, в мобильном приложении или через банкомат.

Парламентарии рассматривают два варианта регулирования вопроса - внести правки в Жилищный кодекс, то есть запретить взимать комиссию или внести такой запрет в несколько законодательных актов. По словам первого зампреда фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, для банков ущерб будет не будет ощутим, а вот для людей это станет существенной помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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