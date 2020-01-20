20 Янв. 2020 2020-01-20T06:55:22+03:00

Россия начала получать от стран-должников деньги за военную технику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По неофициальным данным, за 2018 год государства-импортеры оружия из РФ задолжали стране около трех миллиардов долларов

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Страны, которые занимались импортом оружия из РФ, начали возвращать России долги. Как сообщает источник РИА Новости в сфере военно-технического сотрудничества, деньги страна получит за поставленную ранее военную технику. Ранее это не было сделано из-за проблем в проводке платежей в долларах.

Согласно неофициальным данным, по итогам прошлого года, страны-импортеры задолжали России около трех миллиардов долларов.

- У нас были проблемы с перечислениями валюты за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально, - сообщил источник агенства.

Как писал сайт kp.ru, в 2019 году Россия продала оружия на 13 миллиардов долларов. Общий портфель заказов на отечественное вооружение превышает 50 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU